Haber Tarihi: 30 Ağustos 2023 17:56 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 17:56

Alkole zam geliyor! 2023 alkol fiyatları: Alkol zammı ne zaman?

Alkole zam geliyor! 2023 alkol fiyatları: Alkol zammı ne zaman?Temmuz ayı başında ÖTV ve KDV oranlarındaki artış sonrası üst üste zam gelen alkollü içkilere şimdi de maliyet zammı geldi. Peki, Alkol zammı ne zaman uygulanacak? Güncel alkol fiyatları

Alkole zam geliyor! 2023 alkol fiyatları: Alkol zammı ne zaman?
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Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak? Enflasyon verilerinin ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 arttı. Peki, Alkol zammı ne zaman uygulanacak? Güncel alkol fiyatları

ALKOL ZAMMI 2023
sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, vodka çeşitleri yaklaşık yüzde 4 zamlanırken, rakıdaki zam oranının yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında değiştiğini söyledi.

Son zamla 70'lik bir rakının fiyatı 569 TL'den 593 TL'ye; 100'lük rakının fiyatı ise 789 TL'den 829 TL'ye ulaştı.

Biraya zam yolda
Aybaş, rakı, votka, viski ve cin çeşitlerine gelen zammın maliyet zammı olduğunu söyledi ve ilerleyen günlerde bira çeşitlerine de benzer oranlarda zam geleceğine işaret etti.

Temmuz ayı başında alkollü içki ve sigaraya gelen yüzde 14,82'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, vatandaşa yansımaya başlamıştı.

ÖTV'deki artıştan sonra tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam gelmiş; bunu 10 Temmuz'dan sonra bir de KDV zammı izlemişti.

100'LÜK RAKI FİYATI 690 TL'YE ÇIKTI

Aybaş, yeni zamların özellikle yüksek alkollü içkiler olan rakı ve viski gibi ürünleri etkilediğini ifade ederek, bir markanın 70'lik rakı fiyatının 500 TL'ye yükseldiğini, aynı markanın 100'lük rakı fiyatının ise 690 TL'ye çıktığını belirtti.


Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise son ÖTV artışıyla birlikte 500 TL olan bir 70'lik rakıdaki vergi tutarının 342,58 TL olduğunu açıkladı.

Bingöl, 342,58 TL'nin 266,47 TL'sinin ÖTV, 76,11 TL'sinin ise KDV olduğunu belirterek, "Yani 156 TL'lik bir ürüne yaklaşık 343 TL vergi ödeyerek 499 TL'ye almış olacağız" dedi.

ÖTV'ye ek olarak KDV'nin de alındığı için toplam vergi yükü litrelik rakıda en az 58 TL'ye ulaştı, bu da litrelik rakıya en az 58 TL zam yapıldığı anlamına geliyor.

Yeni zamlarla şarap üzerindeki ÖTV ise 26,5 TL'den 30,44 TL'ye çıktı.

ÖTV artışıyla birlikte bir paket sigara üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı da 20,33 TL'den 23,33 TL'ye yükseldi. Ancak sigaralar üzerinde satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında nispi ÖTV alındığı için vergi asgari maktu verginin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle düşük fiyatlı sigaralar dışında yeni bir zam baskısı oluşmadı."

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