Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 17:23

Alkole zam geldi mi? 7 Ocak 2024 güncel alkol fiyatları

Alkole zam geldi mi? 7 Ocak 2024 güncel alkol fiyatları belli oldu. Yeni yılda birlikte zam yağmuru devam ediyor. Son zam şarap fiyatlarına geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Süryani şarabına gelen zammı açıkladı. Peki, alkole zam geldi mi? Güncel zamlı alkol fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Alkole zam geldi mi? 7 Ocak 2024 güncel alkol fiyatları
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlanan maaşlar sonrası birçok kalemde fiyat artışı gözlendi. Onlardan biri de sigara oldu. Geçtiğimiz günlerde 2 sigara grubuna da zam gelmişti. En ucuz sigara 52 TL olmuştu. 

ALKOLE ZAM GELDİ Mİ? 

Sigaraya yapılan zamlardan sonra bir de alkole zam geldi. Bir alkol grubuna daha zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı. En pahalı rakı 1275, en ucuz rakının fiyatı da 339 TL'ye yükseldi.

Mey alkol grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Böylece rakı fiyatlarına da zam yansıtıldı.

Dündar, zamlı listeyi X hesabı üzerinden paylaştı.
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