ALKOL ZAMMI 2023: Alkol zammı ne zaman uygulanacak? Güncel alkol fiyatları

Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak? Enflasyon verilerinin ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 arttı. Peki, Alkol zammı ne zaman uygulanacak? Güncel alkol fiyatlarıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayındaki üretici ve tüketici enflasyon oranları da belli olmuş oldu.İlk 6 aylık enflasyon oranları alınacak ücret ve zamlar üzerinde etkili olurken, üreticilerin enflasyonu da mal ve hizmetlere gelecek ürünler üzerinde etkili oluyor. Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olurken, ilk 6 aydaki üretici enflasyonu da yüzde 14,82 olarak gerçekleşti.Alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 14,82 olarak belirlendi.Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.Vergi uzmanı Ozan Bingöl bu artışla alkollü içeceklere gelecek zam oranının belli olduğuna dikkati çekerek Twitter'dan "Şu ana kadar Cumhurbaşkanı aksine bir yetki kullanmadığı için alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV'si otomatik olarak ilk altı aylık ÜFE artış oranında yani yüzde 14,82 olarak zamlanacak, "güncellenecektir!" ifadelerini kullandı.ZAMLAR ALKOL VE TÜTÜNÜ ZİRVEYE TAŞIDITÜİK verilerine göre haziranda ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış alkol ve tütünde yaşandı. Bu duruma en büyük etki de şüphesiz haziran ayı içerisinde alkol ve tütün ürünlerine yapılan büyük artışlar etkili oldu.TÜİK verilerine göre haziran ayı içerisinde alkol ve tütün ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 11,13 olarak gerçekleşti.