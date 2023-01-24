Alkol Fiyatları 2023 - Migros Alkol Fiyatları Listesi

Migros alkol fiyatları 2023 listesi yapılan zammın ardından belli oldu.Alkollü içecekler yeni yıl zamlarından payını aldı. 2023'te ÖTV zammının yüzde 22,29 olarak belirlenmesi üzerine, yılın ilk günlerinde alkolü içeceklere fahiş oranlarda zamlar yapıldı. Aşağıdaki listelerde yer alan alkol fiyatları, firmaların perakende satış yapan işletmelere bildirdiği önerilen satış fiyatlarıdır. İşletmesine göre fiyatlarda değişiklikler görülebilir.
ALKOL FİYATLARI 2023
Efes Pilsen Fiyatları33 cl Efes Pilsen kutu bira: 31, oo ₺
33 cl Efes Pilsen şişe bira: 31,00 ₺
25 cl Efes Xtra Shot bira: 30,00 ₺
50 cl Efes Extra bira: 48,00 ₺
50 cl Efes Pilsen şişe bira: 38,00 ₺
50 cl Efes Pilsen kutu bira: 38,00 ₺
Özel Seri Efes 50 cl şişe bira: 41,00 ₺
Efes Varım 50 cl kutu bira: 33,00 ₺
50 cl Bomonti Fabrika şişe bira: 45,00 ₺
50 cl Bomonti Filtresiz şişe bira: 45,00 ₺
Bomonti Filtresiz 50 cl kutu bira: 45,00 ₺
Efes Malt kutu bira 50 cl: 36,00 ₺
Efes Malt şişe bira 50 cl: 36,00 ₺
Marmara Gold 1 lt şişe bira: 62,00 ₺
Efes 1 lt kutu bira: 70,00 ₺
Efes Glutensiz bira: 45,00 ₺
Erdinger bira: 42,00 ₺
Amsterdam bira: 60,00 ₺
Tuborg Bira Fiyatları
50 cl Tuborg Gold şişe bira: 39,00 ₺
50 cl Tuborg Gold kutu bira: 38,00 ₺
33 cl Tuborg Gold şişe bira: 30,00 ₺
33 cl Tuborg Gold kutu bira: 27,00 ₺
50 cl Filtresiz Tuborg şişe bira: 42,00 ₺
50 cl Kırmızı Tuborg yüksek alkollü bira: 48,00 ₺
50 cl Filtresiz Tuborg şişe bira: 42,00 ₺
50 cl Filtresiz Tuborg kutu bira: 42,00 ₺
50 cl Tuborg Amber kutu bira: 40,00 ₺
50 cl Tuborg Amber şişe bira: 40,00 ₺
Tuborg Shot 23,7 cl kutu bira: 30,00 ₺
SOL şişe bira 33 cl: 47,50 ₺
Desperados 33 cl şişe bira: 52,00 ₺
İthal Bira Fiyatları
Duvel bira fiyatı: 77,00 ₺
Corona bira fiyatı: 55,00 ₺
Hoegarden bira fiyatı: 57,00 ₺
Guinness kutu bira Fiyatı: 55,00 ₺
Weihenstephaner şişe bira fiyatı: 47,50 ₺
Kronenburg 1664 Blanc bira fiyatı: 47,50 ₺
33 cl Heineken şişe bira: 42 ₺
50 cl Heineken bira: 55 ₺
25 cl Heineken kutu bira: 32 ₺
50 cl Budweiser bira fiyatı: 48,00 ₺
Grimbergen bira fiyatı: 50,00 ₺
Yeni Rakı Fiyatları
20 cl Yeni Rakı: 139,00 ₺
35 cl Yeni Rakı: 209,00 ₺
50 cl Yeni Rakı: 299,00 ₺
70 cl Yeni Rakı: 399,00 ₺
100 cl Yeni Rakı: 549,00 ₺
150 cl Yeni Rakı: 799,00 ₺
20 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 199,00 ₺
35 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 269,00 ₺
50 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 375,00 ₺
70 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 510,00 ₺
100 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 695,00 ₺
Efe Rakı Fiyatları
35 cl Efe Göbek Rakı: 280,00 ₺
50 cl Efe Göbek Rakı: 369,00 ₺
70 cl Efe Göbek Rakı: 515,00 ₺
100 cl Efe Göbek Rakı: 680,00 ₺
35 cl Klasik Efe Rakı: 209,00 ₺
50 cl Klasik Efe Rakı: 299,00 ₺
70 cl Klasik Efe Rakı: 399,00 ₺
100 cl Klasik Efe Rakı: 549,00 ₺
100 cl Efe Gold Rakı: 639,00 ₺
35 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 236,00 ₺
50 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 330,00 ₺
70 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 439,00 ₺
100 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 590,00 ₺
Tekirdağ Rakı Fiyatları
20 cl Tekirdağ Rakı: 159,00 ₺
35 cl Tekirdağ Rakı: 235,00 ₺
50 cl Tekirdağ Rakı: 329,00 ₺
70 cl Tekirdağ Rakı No.10: 625,00 ₺
35 cl Tekirdağ Rakı No.10: 365,00 ₺
20 cl Tekirdağ Trakya Serisi Rakı: 159,00 ₺
35 cl Tekirdağ Trakya Serisi Rakı: 235,00 ₺
70 cl Tekirdağ Trakya Serisi Rakı: 429,00 ₺
50 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 355,00 ₺
70 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 489,00 ₺
35 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 255,00 ₺
100 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 639,00 ₺
Güncel Şarap Fiyatları
2023 Alkol fiyatları (Şaraplar)
Biricik Şarap Fiyatları
75 cl Biricik Sek kırmızı şarap: 60,00 ₺
75 cl Biricik Sek beyaz şarap: 60,00 ₺
1 lt Biricik Sek kırmızı şarap: 80, 00 ₺
1 lt Biricik Sek beyaz şarap: 80,00 ₺
1,5 lt Biricik Galon kırmızı şarap: 118,00 ₺
1,5 lt Biricik Galon beyaz şarap: 132,00 ₺
2 lt Biricik Galon kırmızı şarap: 155,00 ₺
2 lt Biricik Galon beyaz şarap: 155, 00 ₺
Mistik Şarap Fiyatları
75 cl Mistik kırmızı şarap: 111,00 ₺
75 cl Mistik beyaz şarap: 111,00 ₺
75 cl Mistik rose şarap: 111,00 ₺
1 lt Mistik kırmızı şarap: 145,00 ₺
1 lt Mistik beyaz şarap: 145,00 ₺
1,5 lt Mistik kırmızı şarap: 210,00 ₺
1,5 lt Mistik beyaz şarap: 210,00 ₺
Villa Doluca Şarap Fiyatları
37,5 cl Villa Doluca şarap: 110,00 ₺
18,75 cl Villa Doluca şarap: 75,00 ₺
75 cl Villa Doluca şarap: 150 ₺ – 170,00 ₺
DLC Şarap Fiyatları
75 cl DLC Shiraz şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Kalecik Karası şarap: 225,00 ₺
75 cl Cab. Sauvignon – Merlot DLC şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Boğazkere şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Öküzgözü şarap: 225,00 ₺
75 cl Narince DLC şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Moskado şarap: 225,00 ₺
75 cl Blanc Sauvignon DLC şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Sultaniye Emir şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Frenache şarap: 225,00 ₺
Güncel Viski Fiyatları
Chivas Regal Fiyatları
35 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 305,00 ₺
50 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 400,00 ₺
70 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 525,00 ₺
100 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 735,00 ₺
175 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 1.375,00 ₺
300 cl Chivas viski: 2.400,00 ₺
70 cl 13 Yıllık Chivas İskoç: 630,00 ₺
70 cl 15 Yıllık Chivas Regal viski: 790,00 ₺
70 cl 18 Yıllık Chivas Regal viski: 1.150,00 ₺
70 cl 25 Yıllık Chivas Regal viski: 5.750,00 ₺
Jack Daniels Fiyatları
20 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 170,00 ₺
35 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 290,00 ₺
50 cl Jack Daniels Old No.7 viski: 360,00 ₺
70 cl Jack Daniels Old No.7 viski: 500,00 ₺
100 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 699,00 ₺
175 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 1.165,00 ₺
300 cl Jack Daniels Old No.7 viski: 1.995,00 ₺
35 cl Tennessee Honey Jack Daniels viski: 290,00 ₺
70 cl Tennessee Honey Jack Daniels viski: 500,00 ₺
100 cl Jack Daniels Tennessee Honey viski: 699,00 ₺
35 cl Tennessee Apple Jack Daniels viski: 290,00 ₺
70 cl Tennessee Apple Jack Daniels viski: 500,00 ₺
100 cl Jack Daniels Tennessee Apple viski: 699,00 ₺
70 cl Jack Daniels Gold viski: 1.595,00 ₺
70 cl Single Barrel Jack Daniels viski: 890,00 ₺
100 cl Sinatra Select Jack Daniels viski: 2.550,00 ₺
Güncel Votka Fiyatları
Absolut Votka Fiyatları
70 cl Absolut Mandrin – Raspberri – Vanilia – Apeach – Pears – Citron – Lime votka: 400,00 ₺
70 cl Absolut Elyx votka: 900,00 ₺
150 cl Elyx Absolut votka: 2.000,00 ₺
300 cl Elyx Absolut votka: 4.100,00 ₺
450 cl Absolut Elyx votka: 6.300,00 ₺
70 cl Absolut Extrakt votka: 400,00 ₺
35 cl Absolut votka: 220,00 ₺
50 cl Absolut votka: 305,00 ₺
70 cl Absolut votka: 400,00 ₺
100 cl Absolut votka: 560,00 ₺
175 cl Absolut votka: 1.050,00 ₺
450 cl Absolut Blue votka: 2.900,00 ₺
İstanblue Votka Fiyatları
20 cl İstanblue votka: 95,00 ₺
35 cl İstanblue votka: 155,00 ₺
50 cl İstanblue votka: 215,00 ₺
70 cl İstanblue votka: 295,00 ₺
100 cl İstanblue votka: 409,00 ₺
Güncel Tekila Fiyatları
Olmeca Tekila Fiyatları
35 cl Olmeca Blanco tekila: 250,00 ₺
50 cl Olmeca Blanco tekila: 350,00 ₺
70 cl Olmeca Blanco tekila: 475,00 ₺
100 cl Olmeca Blanco tekila: 670,00 ₺
35 cl Olmeca Gold tekila: 265,00 ₺
70 cl Olmeca Gold tekila: 500,00 ₺
70 cl Altos Reposadd Olmeca tekila: 650,00 ₺
70 cl Altos Plata Olmeca tekila: 600,00 ₺
70 cl Dark Chocolate Olmeca tekila: 475,00 ₺
Güncel Cin Fiyatları
Adalin Cin Fiyatları
35 cl Adalin cin: 169,00 ₺
70 cl Adalin cin: 299,00 ₺
Beefeater Cin Fiyatları
35 cl Beefeater cin: 220,00 ₺
70 cl Beefeater cin: 420,00 ₺
70 cl Beefeater Pink cin: 420,00 ₺
Gordon's Dry Cin Fiyatları
35 cl Gordon's cin: 209,00 ₺
70 cl Gordon's cin: 379,00 ₺
100 cl Gordon's cin: 525,00 ₺
70 cl Gordon's Pink cin: 389,00 ₺
Gilbey's Cin Fiyatları
35 cl Gilbey's cin: 175,00 ₺
70 cl Gilbey's cin: 319,00 ₺
100 cl Gilbey's cin: 445,00 ₺
Güncel Likör Fiyatları
100 cl Monet likör: 125,00 ₺
100 cl Monet Krema Likörü: 145,00 ₺
50 cl Hare likör 220,00 ₺
50 cl Chambord likör: 240,00 ₺
Amarula likör: 250,00 ₺
Malibu likör: 260,00 ₺
Kahlua likör: 270,00 ₺
Sheridan's likör: 329,00 ₺
Archers likör: 329,00
Safari likör: 329,00 ₺
Baileys likör: 329,00
Jagermeister likör: 450,00 ₺
ALKOL FİYATLARI 2023
Efes Pilsen Fiyatları
33 cl Efes Pilsen şişe bira: 31,00 ₺
25 cl Efes Xtra Shot bira: 30,00 ₺
50 cl Efes Extra bira: 48,00 ₺
50 cl Efes Pilsen şişe bira: 38,00 ₺
50 cl Efes Pilsen kutu bira: 38,00 ₺
Özel Seri Efes 50 cl şişe bira: 41,00 ₺
Efes Varım 50 cl kutu bira: 33,00 ₺
50 cl Bomonti Fabrika şişe bira: 45,00 ₺
50 cl Bomonti Filtresiz şişe bira: 45,00 ₺
Bomonti Filtresiz 50 cl kutu bira: 45,00 ₺
Efes Malt kutu bira 50 cl: 36,00 ₺
Efes Malt şişe bira 50 cl: 36,00 ₺
Marmara Gold 1 lt şişe bira: 62,00 ₺
Efes 1 lt kutu bira: 70,00 ₺
Efes Glutensiz bira: 45,00 ₺
Erdinger bira: 42,00 ₺
Amsterdam bira: 60,00 ₺
Tuborg Bira Fiyatları
50 cl Tuborg Gold şişe bira: 39,00 ₺
50 cl Tuborg Gold kutu bira: 38,00 ₺
33 cl Tuborg Gold şişe bira: 30,00 ₺
33 cl Tuborg Gold kutu bira: 27,00 ₺
50 cl Filtresiz Tuborg şişe bira: 42,00 ₺
50 cl Kırmızı Tuborg yüksek alkollü bira: 48,00 ₺
50 cl Filtresiz Tuborg şişe bira: 42,00 ₺
50 cl Filtresiz Tuborg kutu bira: 42,00 ₺
50 cl Tuborg Amber kutu bira: 40,00 ₺
50 cl Tuborg Amber şişe bira: 40,00 ₺
Tuborg Shot 23,7 cl kutu bira: 30,00 ₺
SOL şişe bira 33 cl: 47,50 ₺
Desperados 33 cl şişe bira: 52,00 ₺
İthal Bira Fiyatları
Duvel bira fiyatı: 77,00 ₺
Corona bira fiyatı: 55,00 ₺
Hoegarden bira fiyatı: 57,00 ₺
Guinness kutu bira Fiyatı: 55,00 ₺
Weihenstephaner şişe bira fiyatı: 47,50 ₺
Kronenburg 1664 Blanc bira fiyatı: 47,50 ₺
33 cl Heineken şişe bira: 42 ₺
50 cl Heineken bira: 55 ₺
25 cl Heineken kutu bira: 32 ₺
50 cl Budweiser bira fiyatı: 48,00 ₺
Grimbergen bira fiyatı: 50,00 ₺
Yeni Rakı Fiyatları
20 cl Yeni Rakı: 139,00 ₺
35 cl Yeni Rakı: 209,00 ₺
50 cl Yeni Rakı: 299,00 ₺
70 cl Yeni Rakı: 399,00 ₺
100 cl Yeni Rakı: 549,00 ₺
150 cl Yeni Rakı: 799,00 ₺
20 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 199,00 ₺
35 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 269,00 ₺
50 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 375,00 ₺
70 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 510,00 ₺
100 cl Uzun Demleme Yeni Rakı: 695,00 ₺
Efe Rakı Fiyatları
35 cl Efe Göbek Rakı: 280,00 ₺
50 cl Efe Göbek Rakı: 369,00 ₺
70 cl Efe Göbek Rakı: 515,00 ₺
100 cl Efe Göbek Rakı: 680,00 ₺
35 cl Klasik Efe Rakı: 209,00 ₺
50 cl Klasik Efe Rakı: 299,00 ₺
70 cl Klasik Efe Rakı: 399,00 ₺
100 cl Klasik Efe Rakı: 549,00 ₺
100 cl Efe Gold Rakı: 639,00 ₺
35 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 236,00 ₺
50 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 330,00 ₺
70 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 439,00 ₺
100 cl Yaş Üzüm Efe Rakı: 590,00 ₺
Tekirdağ Rakı Fiyatları
20 cl Tekirdağ Rakı: 159,00 ₺
35 cl Tekirdağ Rakı: 235,00 ₺
50 cl Tekirdağ Rakı: 329,00 ₺
70 cl Tekirdağ Rakı No.10: 625,00 ₺
35 cl Tekirdağ Rakı No.10: 365,00 ₺
20 cl Tekirdağ Trakya Serisi Rakı: 159,00 ₺
35 cl Tekirdağ Trakya Serisi Rakı: 235,00 ₺
70 cl Tekirdağ Trakya Serisi Rakı: 429,00 ₺
50 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 355,00 ₺
70 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 489,00 ₺
35 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 255,00 ₺
100 cl Tekirdağ Altın Serisi Rakı: 639,00 ₺
Güncel Şarap Fiyatları
2023 Alkol fiyatları (Şaraplar)
Biricik Şarap Fiyatları
75 cl Biricik Sek kırmızı şarap: 60,00 ₺
75 cl Biricik Sek beyaz şarap: 60,00 ₺
1 lt Biricik Sek kırmızı şarap: 80, 00 ₺
1 lt Biricik Sek beyaz şarap: 80,00 ₺
1,5 lt Biricik Galon kırmızı şarap: 118,00 ₺
1,5 lt Biricik Galon beyaz şarap: 132,00 ₺
2 lt Biricik Galon kırmızı şarap: 155,00 ₺
2 lt Biricik Galon beyaz şarap: 155, 00 ₺
Mistik Şarap Fiyatları
75 cl Mistik kırmızı şarap: 111,00 ₺
75 cl Mistik beyaz şarap: 111,00 ₺
75 cl Mistik rose şarap: 111,00 ₺
1 lt Mistik kırmızı şarap: 145,00 ₺
1 lt Mistik beyaz şarap: 145,00 ₺
1,5 lt Mistik kırmızı şarap: 210,00 ₺
1,5 lt Mistik beyaz şarap: 210,00 ₺
Villa Doluca Şarap Fiyatları
37,5 cl Villa Doluca şarap: 110,00 ₺
18,75 cl Villa Doluca şarap: 75,00 ₺
75 cl Villa Doluca şarap: 150 ₺ – 170,00 ₺
DLC Şarap Fiyatları
75 cl DLC Shiraz şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Kalecik Karası şarap: 225,00 ₺
75 cl Cab. Sauvignon – Merlot DLC şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Boğazkere şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Öküzgözü şarap: 225,00 ₺
75 cl Narince DLC şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Moskado şarap: 225,00 ₺
75 cl Blanc Sauvignon DLC şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Sultaniye Emir şarap: 225,00 ₺
75 cl DLC Frenache şarap: 225,00 ₺
Güncel Viski Fiyatları
Chivas Regal Fiyatları
35 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 305,00 ₺
50 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 400,00 ₺
70 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 525,00 ₺
100 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 735,00 ₺
175 cl 12 Yıllık Chivas Regal viski: 1.375,00 ₺
300 cl Chivas viski: 2.400,00 ₺
70 cl 13 Yıllık Chivas İskoç: 630,00 ₺
70 cl 15 Yıllık Chivas Regal viski: 790,00 ₺
70 cl 18 Yıllık Chivas Regal viski: 1.150,00 ₺
70 cl 25 Yıllık Chivas Regal viski: 5.750,00 ₺
Jack Daniels Fiyatları
20 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 170,00 ₺
35 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 290,00 ₺
50 cl Jack Daniels Old No.7 viski: 360,00 ₺
70 cl Jack Daniels Old No.7 viski: 500,00 ₺
100 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 699,00 ₺
175 cl Old No.7 Jack Daniels viski: 1.165,00 ₺
300 cl Jack Daniels Old No.7 viski: 1.995,00 ₺
35 cl Tennessee Honey Jack Daniels viski: 290,00 ₺
70 cl Tennessee Honey Jack Daniels viski: 500,00 ₺
100 cl Jack Daniels Tennessee Honey viski: 699,00 ₺
35 cl Tennessee Apple Jack Daniels viski: 290,00 ₺
70 cl Tennessee Apple Jack Daniels viski: 500,00 ₺
100 cl Jack Daniels Tennessee Apple viski: 699,00 ₺
70 cl Jack Daniels Gold viski: 1.595,00 ₺
70 cl Single Barrel Jack Daniels viski: 890,00 ₺
100 cl Sinatra Select Jack Daniels viski: 2.550,00 ₺
Güncel Votka Fiyatları
Absolut Votka Fiyatları
70 cl Absolut Mandrin – Raspberri – Vanilia – Apeach – Pears – Citron – Lime votka: 400,00 ₺
70 cl Absolut Elyx votka: 900,00 ₺
150 cl Elyx Absolut votka: 2.000,00 ₺
300 cl Elyx Absolut votka: 4.100,00 ₺
450 cl Absolut Elyx votka: 6.300,00 ₺
70 cl Absolut Extrakt votka: 400,00 ₺
35 cl Absolut votka: 220,00 ₺
50 cl Absolut votka: 305,00 ₺
70 cl Absolut votka: 400,00 ₺
100 cl Absolut votka: 560,00 ₺
175 cl Absolut votka: 1.050,00 ₺
450 cl Absolut Blue votka: 2.900,00 ₺
İstanblue Votka Fiyatları
20 cl İstanblue votka: 95,00 ₺
35 cl İstanblue votka: 155,00 ₺
50 cl İstanblue votka: 215,00 ₺
70 cl İstanblue votka: 295,00 ₺
100 cl İstanblue votka: 409,00 ₺
Güncel Tekila Fiyatları
Olmeca Tekila Fiyatları
35 cl Olmeca Blanco tekila: 250,00 ₺
50 cl Olmeca Blanco tekila: 350,00 ₺
70 cl Olmeca Blanco tekila: 475,00 ₺
100 cl Olmeca Blanco tekila: 670,00 ₺
35 cl Olmeca Gold tekila: 265,00 ₺
70 cl Olmeca Gold tekila: 500,00 ₺
70 cl Altos Reposadd Olmeca tekila: 650,00 ₺
70 cl Altos Plata Olmeca tekila: 600,00 ₺
70 cl Dark Chocolate Olmeca tekila: 475,00 ₺
Güncel Cin Fiyatları
Adalin Cin Fiyatları
35 cl Adalin cin: 169,00 ₺
70 cl Adalin cin: 299,00 ₺
Beefeater Cin Fiyatları
35 cl Beefeater cin: 220,00 ₺
70 cl Beefeater cin: 420,00 ₺
70 cl Beefeater Pink cin: 420,00 ₺
Gordon's Dry Cin Fiyatları
35 cl Gordon's cin: 209,00 ₺
70 cl Gordon's cin: 379,00 ₺
100 cl Gordon's cin: 525,00 ₺
70 cl Gordon's Pink cin: 389,00 ₺
Gilbey's Cin Fiyatları
35 cl Gilbey's cin: 175,00 ₺
70 cl Gilbey's cin: 319,00 ₺
100 cl Gilbey's cin: 445,00 ₺
Güncel Likör Fiyatları
100 cl Monet likör: 125,00 ₺
100 cl Monet Krema Likörü: 145,00 ₺
50 cl Hare likör 220,00 ₺
50 cl Chambord likör: 240,00 ₺
Amarula likör: 250,00 ₺
Malibu likör: 260,00 ₺
Kahlua likör: 270,00 ₺
Sheridan's likör: 329,00 ₺
Archers likör: 329,00
Safari likör: 329,00 ₺
Baileys likör: 329,00
Jagermeister likör: 450,00 ₺
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