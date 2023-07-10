ALKOL FİYATLARI 2023: Alkol zammı ne zaman uygulanacak?

Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak? Enflasyon verilerinin ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 arttı. Peki, Alkol zammı ne zaman uygulanacak? Güncel alkol fiyatlarıİktidar harç ve vergilere yaptığı zamlarla yükü yine halkın sırtına yüklerken, pek çok üründe KDV zamları ile birlikte fiyat artışı yaşanıyor.Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubunun ürünlerine yeni zam geldiğini duyurdu.Aybaş, rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı.Aybaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Mey grubu Rakı, votka, viski ve cinlere KDV oranı güncelleme zammı geldi tekrardan Vergi ZAMMI" ifadelerini kullandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayındaki üretici ve tüketici enflasyon oranları da belli olmuş oldu.İlk 6 aylık enflasyon oranları alınacak ücret ve zamlar üzerinde etkili olurken, üreticilerin enflasyonu da mal ve hizmetlere gelecek ürünler üzerinde etkili oluyor. Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olurken, ilk 6 aydaki üretici enflasyonu da yüzde 14,82 olarak gerçekleşti.Alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzdeArtış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.Vergi uzmanı Ozan Bingöl bu artışla alkollü içeceklere gelecek zam oranının belli olduğuna dikkati çekerek Twitter'dan "Şu ana kadar Cumhurbaşkanı aksine bir yetki kullanmadığı için alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV'si otomatik olarak ilk altı aylık ÜFE artış oranında yani yüzde 14,82 olarak zamlanacak, "güncellenecektir!" ifadelerini kullandı.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV'deki artışın ardından tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 arasında zam yapıldığını ve 10 Temmuz'dan itibaren bir de KDV zammının geleceğini belirtti.Özgür Aybaş, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, alkollü içkilere getirilen ÖTV artışının ardından yüzde 15 ila 25 arasında zam yapıldığını söyledi.Aybaş,dedi.Geçen ay başında yüzde 15 oranında zam yapılan sigaralara 4 Temmuz itibarıyla 5 lira daha zam yapılmıştı. Aybaş, sigaralara gelecek olan zamların devam edeceğini belirtirken, alkollü içkilere de yüzde 25-30 arasında bir zam yapıldığını duyurmuştu.Aybaş, yeni zamların özellikle yüksek alkollü içkiler olan rakı ve viski gibi ürünleri etkilediğini ifade ederek, bir markanın 70'lik rakı fiyatının 500 TL'ye yükseldiğini, aynı markanınVergi Uzmanı Ozan Bingöl ise son ÖTV artışıyla birlikte 500 TL olan bir 70'lik rakıdaki vergi tutarının 342,58 TL olduğunu açıkladı.Bingöl, 342,58 TL'nin 266,47 TL'sinin ÖTV, 76,11 TL'sinin ise KDV olduğunu belirterek, "" dedi.ÖTV'ye ek olarak KDV'nin de alındığı için toplam vergi yükü litrelik rakıda en az 58 TL'ye ulaştı, bu da litrelik rakıya en az 58 TL zam yapıldığı anlamına geliyor.Yeni zamlarla şarap üzerindeki ÖTV ise 26,5 TL'den 30,44 TL'ye çıktı.ÖTV artışıyla birlikte bir paket sigara üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı da 20,33 TL'den 23,33 TL'ye yükseldi. Ancak sigaralar üzerinde satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında nispi ÖTV alındığı için vergi asgari maktu verginin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle düşük fiyatlı sigaralar dışında yeni bir zam baskısı oluşmadı."