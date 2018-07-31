Alkışlanacak hareket, smaç bastı

Ünlü sosyal medya fenomeni Jem Wolfie, basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı.

31 Temmuz 2018 12:50
Alkışlanacak hareket, smaç bastı
Ünlü sosyal medya fenomeni Jem Wolfie, basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı.



Gün içinden kısa kısa
Galatasaray, Andre Silva için geri sayıma başladı!

Galatasaray'da transferi için Fatih Terim'in bizzat devreye girdiği Andre Silva'da geri sayıma geçilmiş durumda. Galatasaray, genç forvetin 3 milyon Euro'luk teklifi kabul etmesini bekliyor. Kiralama bedeli büyük ihtimalle olmayacak.


Vincent Janssen: "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"

Kanarya, Tottenham'a 1.5 milyon euro kiralama teklifinde bulundu. Janssen'in ise Fener'e gelebilmek için yönetime başvurduğu ve "Bırakın oraya gidip kendimi geliştireyim. O kulüpte bana büyük değer veriliyor" diye baskı yaptığı ve kendisine Kanarya dışında gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.


Beşiktaş'tan Roco için özel sözleşme

Buna göre 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda alınacak bonservisin yüzde 20'si oyuncuya verilecek. Başka bir deyişle örneğin Beşiktaş Roco'yu 10 milyon Euro'ya satarsa 6 milyon Euro'nun üzerinde kalan 4 milyon Euro'nun yüzde 20'si yani 800 bin Euro'su Roco'nun cebine girecek. Bu maddenin oyuncunun performansını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.


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