Alisson'un babası boğularak hayatını kaybetti

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'un babası yüzmek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alisson'un babası boğularak hayatını kaybetti
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25 Şubat 2021 09:33
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kalecisi Alisson'un babası boğularak hayatını kaybetti.

Alisson'un 57 yaşındaki babası Jose Becker, Rincao do Inferno kasabası yakınlarındaki yazlığına yakın bir baraj gölüne yüzmek için girdi. Ancak sonrasında Jose Becker'den haber alınamayınca, polis ekipleri arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Alisson'un babasının cansız bedenine ulaşıldı. Emniyet güçleri, olayda herhangi şüpheli bir durumun olmadığını ve ölümün boğulma sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Alisson ve ağabeyi Muriel'in formasını giydiği Internacional ve Fluminense kulüpleri "Alisson ve Muriel'in babası Jose Agostinho Becker'in ölüm haberini aldığımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Sabır diliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.





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