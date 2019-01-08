Alisson: ''Karius'a çok üzüldüm''

Liverpool'un sezon başında Loris Karius yerine 65 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Brezilyalı kalecikiralık olarak Beşiktaş'a gidenhakkında açıklamalarda bulundu.FourFourTwo dergisine konuşan Alisson, Karius'un geçen sezon oynanan Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar hakkında yorumlarda bulundu.Brezilyalı kaleci, ''Karius'u o maçta öyle görmek çok üzücüydü. Karius'a gerçekten çok üzüldüm. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Öyle bir anda kalecinin aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Rakip takımın kalecisi bile böyle goller yediğinde değişik duygulara giriyorum, sevinemiyorum.'' sözlerini kullandı.