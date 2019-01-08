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Alisson: ''Karius'a çok üzüldüm''

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alisson: ''Karius'a çok üzüldüm''
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08 Ocak 2019 16:19
Liverpool'un sezon başında Loris Karius yerine 65 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Brezilyalı kaleci Alisson Becker, kiralık olarak Beşiktaş'a giden Loris Karius hakkında açıklamalarda bulundu.

FourFourTwo dergisine konuşan Alisson, Karius'un geçen sezon oynanan Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar hakkında yorumlarda bulundu.

''HERKESİN BAŞINA GELECEK BİR OLAY''

Brezilyalı kaleci, ''Karius'u o maçta öyle görmek çok üzücüydü. Karius'a gerçekten çok üzüldüm. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Öyle bir anda kalecinin aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Rakip takımın kalecisi bile böyle goller yediğinde değişik duygulara giriyorum, sevinemiyorum.'' sözlerini kullandı.



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