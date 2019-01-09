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Alisson: "Chelsea'yi değil Liverpool'u seçtim!"

Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker, Chelsea'yi neden reddettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alisson: 'Chelsea'yi değil Liverpool'u seçtim!'
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09 Ocak 2019 02:11
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, yaz aylarında neden Chelsea'yi değil Liverpool'u tercih ettiğini açıkladı.

"Roma'yı neden seçtiysem, Liverpool'u da o nedenle tercih ettim." diyerek sözlerine başlayan Alisson "Chelsea, sürekli menajer değiştiriyordu. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Liverpool'un tarihine hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

Hayalinin UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak olduğunu söyleyen Alisson, "Liverpool, 5 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış bir kulüp. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Geçen sezon Roma ile bu hayalime çok yaklaşmıştım. Şimdi Liverpool'la kazanmak istiyorum. Hayallerin için savaşmazsan yaşamın ne anlamı var? Benim hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak." diyerek sözlerini noktaladı.

Alisson Becker, yaz aylarında 73 milyon Euro karşılığı Liverpool'a transfer oldu ve o an için tarihin en pahalı kalecisi oldu. 1 aydan kısa süre sonra ünvanını Kepa Arrizabalaga'ya bıraktı.

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