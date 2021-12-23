Alişan'dan Ali Koç tepkisi: "İstifa edin!"

Karagümrük beraberliği sonrasında Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan takıma ve Başkan Ali Koç'a tepki gösterirken, bir paylaşım da şarkıcı Alişan'dan geldi.

, Fotoğraf; AA
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Alişan'dan Ali Koç tepkisi: 'İstifa edin!'
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23 Aralık 2021 11:05
Süper Lig 'in 18. haftasında yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan ve 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe 'nin lider Trabzonspor 'la puan farkı 16'ya çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan hem takıma hem de Başkan Ali Koç'a tepki gösterirken, koyu Fenerbahçeliliğiyle bilinen şarkıcı Alişan da Sarı-Lacivertiler'in patronuna attığı tweetle tepki gösterdi.

Ünlü sanatçı, "Biz seni Fenerbahçe'yi uçurucaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin diye, en önemlisi şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. Gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsan olmuyor, yapamıyoruz, beceremedik diyin ve istifa edin..." ifadelerini kullandı. 



 


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