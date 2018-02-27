Alisa ve Alper, İtalya'da 'final' yapacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda serbest programa kalarak bir ilke imza atan Alisa Agafonova-Alper Uçar çiftinin iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, "İki sporcumuz da Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'na katıldıktan sonra aktif sporculuk hayatlarını noktalayacak." dedi.Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nın 19-25 Mart tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini aktararak, "Alper, artık 33 yaşına geldi. Günde 8-9 saat antrenman yapmak kolay bir iş değil. Şampiyona sonrasında iki sporcuyla da bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.Alisa'nın sporculuk kariyeri sonrasında antrenörlük yapmak istediğini, Alper'in de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde (IOC) Sporcu Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü vurgulayan Gürbüz, "İkisinden de nasıl istifade ederiz, onları tekrar nasıl kazanabiliriz bunları konuşacağız. Yeni bir buz dansı sporcusu ortaya çıkarmamız lazım. Bu isim büyük ihtimalle Berk Akalın olacak. Şu an kendisine partner arıyoruz." diye konuştu.Ahmet Hamdi Gürbüz, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alisa-Alper çiftinin serbest programda ondokuzuncu sırada yer aldıklarını anımsatarak, "Alisa Agafonova ve Alper Uçar'ın serbest programa kalarak bir ilki başarmaları bizi mutlu etti." dedi.Sporcuların, uzun ve zorlu bir kamp dönemi geçirdiğini anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:"Doğrusunu söylemek gerekirse yaptığımız ciddi yatırımın karşılığını aldık. Belki ondokuzunculuktan daha iyi bir derece elde edebilirdik ama Alisa ve Alper, ellerinden geleni yaparak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Olimpiyatlar, bizim açımızdan iyi geçti diyebiliriz."