Alis Harikalar Diyarında konusu ne, oyuncuları kim

ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN FRAGMANI İZLE

Lewis Carroll'un oluşturduğu karakterlerden uyarlanan film Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden, 2010 filmi Alis Harikalar Diyarında'nın (Alice in Wonderland) devamı niteliğindedir. Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmindeki müziklerden 28. parça Alecia Moore, Max Martin, Karl Johan Schuster ve Oscar Holter tarafından yazıldı ve bestelendi; diğer tüm parçalar Danny Elfman tarafından bestelendi.Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babasının peşinden 3 sene denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri bulunmamaktadır. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle tekrar Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, fakat Çılgın Şapkacı'da (Johnny Depp) bir tuhaflık bulunmaktadır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını yeniden eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.Mia Wasikowska rolü Alis KingsleighJohnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın ŞapkacıLouis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant HightoppHelena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı KraliçeLeilah de Meza rolü genç IracebethAnne Hathaway rolü Mirana, Beyaz KraliçeAmelia Crouch rolü genç MiranaSacha Baron Cohen rolü ZamanRhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı'nın babasıMatt Lucas rolü Tweedledee ve TweedledumEd Speleers rolü James HarcourtAndrew Scott rolü Addison BennetStephen Fry rolü Cheshire, Sırıtan KediMatt Vogel rolü WilkinsAlan Rickman rolü Absolem, Tırtıl (film onun anısına adanmıştır.)Michael Sheen rolü Nivens McTwisp, Beyaz TavşanTimothy Spall rolü Bayard, TazıPaul Whitehouse rolü Thackery Earwicket, Mart TavşanıBarbara Windsor rolü Mallymkun, Fındık FaresiWally Wingert rolü Humpty Dumpty