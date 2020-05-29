Alis Harikalar Diyarında konusu ne, oyuncuları kim

Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi ATV ekranlarında olacak. 2016 yapımı filmin başrollerinde Mia Wasikowska, Johnny Depp ve Helena Bonham Carter gibi birçok ünlü ismin bulunurken yönetmenliğini James Bobin üstleniyor. Bu haberimizde Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

29 Mayıs 2020 14:30
Alis Harikalar Diyarında konusu ne, oyuncuları kim
Lewis Carroll'un oluşturduğu karakterlerden uyarlanan film Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden, 2010 filmi Alis Harikalar Diyarında'nın (Alice in Wonderland) devamı niteliğindedir. Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmindeki müziklerden 28. parça Alecia Moore, Max Martin, Karl Johan Schuster ve Oscar Holter tarafından yazıldı ve bestelendi; diğer tüm parçalar Danny Elfman tarafından bestelendi.
ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NEDİR?

Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babasının peşinden 3 sene denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri bulunmamaktadır. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle tekrar Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, fakat Çılgın Şapkacı'da (Johnny Depp) bir tuhaflık bulunmaktadır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını yeniden eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh
Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı
Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp
Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe
Leilah de Meza rolü genç Iracebeth
Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe
Amelia Crouch rolü genç Mirana
Sacha Baron Cohen rolü Zaman
Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı'nın babası
Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum
Ed Speleers rolü James Harcourt
Andrew Scott rolü Addison Bennet

SESLENDİRME KADROSU

Stephen Fry rolü Cheshire, Sırıtan Kedi
Matt Vogel rolü Wilkins
Alan Rickman rolü Absolem, Tırtıl (film onun anısına adanmıştır.)
Michael Sheen rolü Nivens McTwisp, Beyaz Tavşan
Timothy Spall rolü Bayard, Tazı
Paul Whitehouse rolü Thackery Earwicket, Mart Tavşanı
Barbara Windsor rolü Mallymkun, Fındık Faresi
Wally Wingert rolü Humpty Dumpty

ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN FRAGMANI İZLE

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