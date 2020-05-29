Alis Harikalar Diyarında konusu ne, oyuncuları kim
Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi ATV ekranlarında olacak. 2016 yapımı filmin başrollerinde Mia Wasikowska, Johnny Depp ve Helena Bonham Carter gibi birçok ünlü ismin bulunurken yönetmenliğini James Bobin üstleniyor. Bu haberimizde Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Lewis Carroll'un oluşturduğu karakterlerden uyarlanan film Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden, 2010 filmi Alis Harikalar Diyarında'nın (Alice in Wonderland) devamı niteliğindedir. Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmindeki müziklerden 28. parça Alecia Moore, Max Martin, Karl Johan Schuster ve Oscar Holter tarafından yazıldı ve bestelendi; diğer tüm parçalar Danny Elfman tarafından bestelendi.
ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NEDİR?
Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babasının peşinden 3 sene denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri bulunmamaktadır. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle tekrar Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, fakat Çılgın Şapkacı'da (Johnny Depp) bir tuhaflık bulunmaktadır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını yeniden eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.
Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe Leilah de Meza rolü genç Iracebeth Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe Amelia Crouch rolü genç Mirana Sacha Baron Cohen rolü Zaman Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı'nın babası Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum Ed Speleers rolü James Harcourt Andrew Scott rolü Addison Bennet
SESLENDİRME KADROSU
Stephen Fry rolü Cheshire, Sırıtan Kedi Matt Vogel rolü Wilkins Alan Rickman rolü Absolem, Tırtıl (film onun anısına adanmıştır.) Michael Sheen rolü Nivens McTwisp, Beyaz Tavşan Timothy Spall rolü Bayard, Tazı Paul Whitehouse rolü Thackery Earwicket, Mart Tavşanı Barbara Windsor rolü Mallymkun, Fındık Faresi Wally Wingert rolü Humpty Dumpty