Aliou Dieng'in menajeri: 'Galatasaray bize söz verdi'

Mısır kulübü El Ehli'nin Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in menajeri Ibrahim Camara, El-Watan'a konuştu.



Camara, "Aliou Dieng teknik açıdan çok yetenekli ve oyun açısından çok dengeli bir oyuncu. Afrika kıtasının gelmiş geçmiş en büyük kulübünde oynuyor. Oraya bir bağlılığı ve sözleşmesi var." dedi.



Dieng'in menajeri, "Aliou Dieng, iyi bir teklif olmadığı müddetçe El Ehli'den ayrılamaz. Dieng de El Ehli gibi bir kulüpte olduğu için mutluyum. Ancak, bir gün Avrupa'da oynamak en büyük hayallerinden biri. Galatasaray ile adı anılıyor ama hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY TEKLİF SÖZÜ VERDİ"



Sözlerini sürdüren Camara, "Resmi bir teklif olmasa da Galatasaray'ın ilgisi olduğu gerçek. Galatasaray, gelecek yaz resmi bir teklif yapacağına dair bize söz verdi. Ancak, oyuncu için henüz resmi bir teklif yapmadı. Galatasaray, Dieng'in oynamak isteyeceği büyük kulüplerden bir tanesi. Avrupa hayallerinin gerçek olacağı bir kulüp." açıklamasını yaptı.



EL EHLI, 1.1 MİLYON EURO ÖDEDİ



El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 20 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.



