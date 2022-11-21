Aliou Cisse: "Mane'nin olmaması sorun"

Hollanda'ya 2-0 kaybeden Senegal'in hocası Aliou Cisse, karşılaşma sonrası konuştu.

Aliou Cisse: 'Mane'nin olmaması sorun'
2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda'ya 2-0 mağlup olan Senegal'in hocası Aliou Cisse, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Cisse maçta aldıkları skor nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduklarını belirterek, "Özellikle gol atamadığımız için hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. İki veya üç tane gol pozisyonuna girdik ve iyi değerlendiremedik. Krepin ve Ismaila o bölgede gol üretmekten sorumlu ama bizim için sorun olan Mane'nin olmaması" diye konuştu.

Eksiklerine rağmen potansiyellerinin farkında olduğunu belirten Cisse, "Mevcut oyuncularımızla daha fazla çalışmamız gerektiğini anlıyorum. Ne olursa olsun zor bir maç oynadık. Çok şey beklediğimiz oyuncularımız var. Bir sonraki maçı da kazanmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
Son Dakika Haberleri
Aliou Cisse:
Aliou Cisse: "Mane'nin olmaması sorun"
Van Gaal:
Van Gaal: "Kaybedeceğimizi düşünmedim"
Stefan Kuntz
Stefan Kuntz'tan rakiplere yakın takip
FIFA
FIFA'dan Belçika'ya "Love" talebi
Senegal - Hollanda maçında biletsiz seyirci!
Senegal - Hollanda maçında biletsiz seyirci!