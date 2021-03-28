Makedon sol bek Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la ön sözleşme yaptığı iddialarının yankıları İngiltere'de dinmiyor.



Leeds United taraftarları Kuzey Makedon oyuncuyu, 2000 yılındaki olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giymemesi için adeta tehdit ediyor. Taraftarların bu konuda sakin olmasını isteyen eski İngiliz futbolcu Noel Whelan, Alioski'nin kişisel tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi.



Whelan, "Bu sadece kişisel, onun kişisel futbol seçimi. Kendi kariyerine bakması gereken biri. Leeds'te yaptıklarından dolayı hatırlanmalıdır" diye konuştu.



Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşmesi biten Alioski ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edilmişti. Makedon oyuncu, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine forma giyecek.



