Alioski için Trabzonspor iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon transferi için uğraş verilen Ezgjan Alioski'nin yeniden gündeme geldiği öne sürüldü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kulübü kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Oyuncu Abdullah Avcı'nın kendisiyle yaptığı görüşmeden etkilendiğini dile getirdi.
30 yaşındaki Alioski, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 6 gol 9 asistlik performans sergilemişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kulübü kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Oyuncu Abdullah Avcı'nın kendisiyle yaptığı görüşmeden etkilendiğini dile getirdi.
30 yaşındaki Alioski, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 6 gol 9 asistlik performans sergilemişti.
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