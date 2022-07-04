Alioski için Trabzonspor iddiası!

Kulübü Al-Ahli küme düştüğü için serbest kalan Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'nin Trabzonspor'un gündemine geldiği öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Alioski için Trabzonspor iddiası!
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04 Temmuz 2022 19:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon transferi için uğraş verilen Ezgjan Alioski'nin yeniden gündeme geldiği öne sürüldü.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kulübü kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Oyuncu Abdullah Avcı'nın kendisiyle yaptığı görüşmeden etkilendiğini dile getirdi.

30 yaşındaki Alioski, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 6 gol 9 asistlik performans sergilemişti.

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