Alioski'den Trabzonspor'a transfer çağrısı

Trabzonspor'un transferi için büyük uğraş verdiği Alioski, Al Ahli'de aradığı mutluluğu bulamadı. Kuzey Makedonyalı futbolcu Trabzonspor'a haber gönderdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Alioski'den Trabzonspor'a transfer çağrısı
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18 Aralık 2021 10:06
Sezon başında Trabzonspor 'un transferi için ciddi uğraş verdiği Alioski, Al Ahli'ye gitmişti. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu yeni kulübünde mutlu değil.

29 yaşındaki sol bekin, Bordo Mavililer'e haber gönderdiği öne sürüldü. Trabzonspor'un, ancak bonservis problemini çözmesi halinde Alioski'yi gündemine alabileceği öğrenildi.

Başarılı futbolcu, Fırtına'nın 1.8 milyon Euro'luk teklifini yetersiz bulup, yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş karşılığında Al Ahli ile anlaşmıştı.


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