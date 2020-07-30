Alin Tosca'ya İtalya'dan teklif

Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon 34 maçın hepsinde görev alan Rumen futbolcusu Alin Tosca'ya Benevento ve Sassuolo talip oldu

Haber; Sporx.com
Alin Tosca'ya İtalya'dan teklif
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30 Temmuz 2020 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon 34 maçın hepsinde görev alan Rumen futbolcusu Alin Tosca'ya İtalya Serie A kulüplerinden teklifler geldiği öğrenildi. Kırmızı siyahlı takımda başarılı bir sezon geçiren Tosca'ya Serie A'ya yükselen Benevento ve Sassuolo ekiplerinin talip olduğu bildirildi.

BENEVENTO VAZGEÇMİYOR

Devre arasında Benevento tarafından 600 bin euro teklif edilen ancak kırmızı siyahlı kulübün 1 milyon Euro'da ısrar etmesiyle Gaziantep'te kalan tecrübeli oyuncu Tosca için İtalyan kulübünün ısrarı devam ediyor.

Benevento'nun yanı sıra Seri A ekiplerinde Sassuolo'nun istediği Rumen oyuncu Tosca için Gaziantep FK'nın 1 milyon euroluk bonservis bedelinden aşağıya inmeyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

HABER: ALİ BUDAK



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