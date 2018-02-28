Alican Kaynar'dan Endülüs Haftası'nda birincilik

Milli yelkenci Alican Kaynar, İspanya'da düzenlenen Endülüs Haftası Yarışları'nda birinci oldu.Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cadiz kentinde 16 ülkeden 37 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışlarda, milli sporcu Kaynar, rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.Finn sınıfında mücadele eden Alican, 5 yarışta iki kez birinci ve bir kez de ikinci oldu. Milli sporcu, 9 net puanla birinciliği elde ederken, Hırvat sporcu Nenad Bugarin ikinci, yine Hırvatistan'dan Josip Olujic üçüncü sırada yer aldı.