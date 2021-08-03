Alican Kaynar tarihe geçti!

Yelkende yarışlarını tamamlayan Alican Kaynar, finn sınıfında tarihin en iyi ikinci derecesine ulaşan Türk sporcu oldu

Alican Kaynar tarihe geçti!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi yelkende temsil eden ve oyunları 8. sırada tamamlayan Alican Kaynar, finn sınıfında başarılı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Doğuş'un olimpik milli yelkencisi Alican Kaynar'ın, Sidney 2000'de Ali Enver Adakan'ın sekizinciliğinin ardından finn sınıfında 21 yıl sonra madalya yarışına katılıp bu sınıfta tarihteki en iyi dereceye ulaşan 2. isim olarak tarihe geçtiği bildirildi.

Sarı-lacivertli sporcular Deniz ve Ateş Çınar kardeşlerin de 470 sınıfında madalya yarışına katılma hakkı elde ettiği hatırlatılarak, olimpiyat oyunlarında ilk 10'da yer alan 3 Türk sporcunun Türk yelkenciliği adına bir ilki gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Alican Kaynar'ın ayrıca bu sonuçla Olimpik Diploma almaya hak kazandığı vurgulanarak, "Yarın 470 sınıfında final yarışına çıkacak sporcularımız Deniz ve Ateş Çınar'a da sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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