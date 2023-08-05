Aliağa ve Somaspor'a acı haber

İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü ve Manisa ekibi Somaspor'un eski futbolcusu Süleyman Karaali Tekden'in vefat haberi iki Ege kulübünde büyük üzüntüye neden oldu.



Orduspor'la transfer görüşmesi yaptıktan sonra memleketi Hatay'a dönen 25 yaşındaki futbolcunun Reyhanlı'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Aliağa Futbol Kulübü ve Somaspor, taziye mesajı paylaşarak oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.