Aliağa ve Somaspor'a acı haber

Aliağa Futbol Kulübü ve Somaspor'un eski futbolcusu Süleyman Karaali Tekden hayatını kaybetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Aliağa ve Somaspor'a acı haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2023 14:39
İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü ve Manisa ekibi Somaspor'un eski futbolcusu Süleyman Karaali Tekden'in vefat haberi iki Ege kulübünde büyük üzüntüye neden oldu.

Orduspor'la transfer görüşmesi yaptıktan sonra memleketi Hatay'a dönen 25 yaşındaki futbolcunun Reyhanlı'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Aliağa Futbol Kulübü ve Somaspor, taziye mesajı paylaşarak oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery