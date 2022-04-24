Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi karşısında hata yapmadı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Aliağa Petkimspor konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi karşısında hata yapmadı!
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24 Nisan 2022 21:51
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Aliağa Petkimspor konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Aliağa Petkimspor 93-78 kazandı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 4, Upson 16, German 25, Lomazs 10, Sestina 3, Emircan Koşut 1, Serkan Menteşe, Altan Erol 2, Yiğitcan Turna 5, Hakan Yapar 7, Thomas Akyazılı 5, Atahan Altıok

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 7, Armand 17, Perkins 17, Thomas 20, Aldridge 7, Metehan Akyel, Doğukan Şanlı, Erol Can Çinko 7, Nusret Yıldırım 2, Hakan Sayılı, Murat Kozan, Denmon 16

1. Periyot: 16-30

Devre: 45-49

3. Periyot: 56-70

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