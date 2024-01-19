Aliağa Petkimspor'un konuğu Bahçeşehir Koleji

Pınar Karşıyaka'ya 90-74 mağlup olan Aliağa Petkimspor cumartesi günü 17'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Petkimspor'un konuğu Bahçeşehir Koleji
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19 Ocak 2024 13:03
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 90-74 mağlup olan Aliağa Petkimspor cumartesi günü 17'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan İzmir temsilcisi, Bahçeşehir engelini aşarak moral bulmak istiyor. Petkimspor ligde 16 maçta 8 galibiyetle 6'ncı sırada, İstanbul temsilcisi ise 7 galibiyetle 11'inci basamakta yer alıyor.

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