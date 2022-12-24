Aliağa Petkimspor, TOFAŞ deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçta 5 galibiyet elde ederek 9. sırada yer bulan Aliağa Petkimspor, pazar günü deplasmanda 2 basamak üstünde yer alan TOFAŞ'la kozlarını paylaşacak.
Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak 12. hafta mücadelesinde hava atışı 18.00'de yapılacak.
Ligde üst üste aldığı 3 yenilginin ardından geçen hafta evinde Beşiktaş'ı 97-93 yenerek moral bulan İzmir temsilcisi, Bursa'dan da zaferle dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak 12. hafta mücadelesinde hava atışı 18.00'de yapılacak.
Ligde üst üste aldığı 3 yenilginin ardından geçen hafta evinde Beşiktaş'ı 97-93 yenerek moral bulan İzmir temsilcisi, Bursa'dan da zaferle dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
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