Aliağa Petkimspor, Tayfun Erülkü ile yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, tecrübeli isimTayfun Erülkü ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor, Tayfun Erülkü ile yollarını ayırdı
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04 Ocak 2024 15:41
Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayarak Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyi hedefleyen Aliağa Petkimspor'da guard Tayfun Erülkü takımdan ayrıldı.

Sezon başında kadroya dahil edilen tecrübeli oyuncu Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Büyükçekmece'den gelen Tayfun, Petkimspor formasıyla ligde 14 maçta 1.3 sayı, 0.6 ribaund, 1.1 asist ortalamaları tutturmuştu.

 
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