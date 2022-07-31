Aliağa Petkimspor, Tai Webster'ı transfer etti

Aliağa Petkimspor, Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor, Tai Webster'ı transfer etti
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31 Temmuz 2022 17:30
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'la anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada "Ailemize hoş geldin Tai Webster. Geçtiğimiz sezon Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas formasıyla Euroleague'de mücadele eden Tai Webster, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu Türkiye'de daha önce Galatasaray'da forma giymişti.

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