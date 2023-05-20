Aliağa Petkimspor sezonun son maçına çıkıyor

Ligde 12. sırada bulunan İzmir ekibi Petkimspor sezonun son maçına şampiyon Türk Telekom karşısına çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor sezonun son maçına çıkıyor
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20 Mayıs 2023 15:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı geçen hafta garantileyen Aliağa Petkimspor sezonun son maçında lider Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Türk Telekom hafta içinde normal sezonu lider bitirmeyi garantilemişti. Petkimspor ise hafta içi erteleme sınavında Fenerbahçe Beko'ya 101-96 mağlup oldu.
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