Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli olacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Belçika'da Filou Oostende'yi 85-76 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un son 16 turu için oynayacağı play-in'deki rakibi bugün belli olacak.
Bu sene ilk kez yer aldığı organizasyonda elemeleri geçtikten sonra B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Aliağa Petkimspor, 2. sırada yer alarak son 16 turu için mücadele edeceği play-in'de saha avantajını elde etti. Aliağa Petkimspor'un rakibi A Grubu'nu 3. sırada bitirecek ekip olacak. A Grubu mücadelesi bugünkü maçlarla tamamlanacak.
2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna yükseleceği play-in'de Aliağa Petkimspor ilk maçı ve gerekirse üçüncü müsabakayı İzmir'de oynayacak.
Aliağa Petkimspor, play-in'i geçtiği takdirde İspanya'dan La Laguna Tenerife ile BAXI Manresa'nın yanı sıra play-in'de E Grubu 2.'si ile F Grubu 3.'sünün karşılaşacağı eşleşmenin galibiyle K Grubu'nda yer alacak
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, yaptığı açıklamada, Filou Oostende maçında her iki takımın da galibiyeti hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Maçı kazandık ve bu bizim için büyük bir adımdı. Çünkü bu bizim Şampiyonlar Ligi'ne ilk katılımımız ve bu mücadeleye ön eleme turuyla başladık. Antalya'da çıktığımız 3 maçın üçünü de kazandık. Grupta sadece 2 maç kaybettik ve 4 maç kazandık. Yani kulüp tarihimizde Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç. Bu nedenle çok memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum."
Bu sene ilk kez yer aldığı organizasyonda elemeleri geçtikten sonra B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Aliağa Petkimspor, 2. sırada yer alarak son 16 turu için mücadele edeceği play-in'de saha avantajını elde etti. Aliağa Petkimspor'un rakibi A Grubu'nu 3. sırada bitirecek ekip olacak. A Grubu mücadelesi bugünkü maçlarla tamamlanacak.
2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna yükseleceği play-in'de Aliağa Petkimspor ilk maçı ve gerekirse üçüncü müsabakayı İzmir'de oynayacak.
Aliağa Petkimspor, play-in'i geçtiği takdirde İspanya'dan La Laguna Tenerife ile BAXI Manresa'nın yanı sıra play-in'de E Grubu 2.'si ile F Grubu 3.'sünün karşılaşacağı eşleşmenin galibiyle K Grubu'nda yer alacak
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, yaptığı açıklamada, Filou Oostende maçında her iki takımın da galibiyeti hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Maçı kazandık ve bu bizim için büyük bir adımdı. Çünkü bu bizim Şampiyonlar Ligi'ne ilk katılımımız ve bu mücadeleye ön eleme turuyla başladık. Antalya'da çıktığımız 3 maçın üçünü de kazandık. Grupta sadece 2 maç kaybettik ve 4 maç kazandık. Yani kulüp tarihimizde Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç. Bu nedenle çok memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum."