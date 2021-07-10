Aliağa Petkimspor, forvet Nusret Yıldırım'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, forvet Nusret Yıldırım'ı transfer etti
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10 Temmuz 2021 16:17
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Nusret Yıldırım. Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1989 doğumlu Nusret Yıldırım, yeni sezonda mücadelemiz için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.


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