Aliağa Petkimspor evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yendi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında 13-9 üstünlük kuran ev sahibi ekip yakaladığı 11-0'lık seriyle farkı 15 sayıya çıkardı: 24-9. Aliağa Petkimspor periyodu 29-15 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında farkı 17 sayıya (32-15) yükselten Aliağa Petkimspor, son 3 dakikaya 51-32 üstün girdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un son bölümdeki 13-0'lık serisine rağmen ev sahibi ekip soyunma odasına 51-45 önde gitti.
Üçüncü periyotta aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, periyodu 14 sayı farkla 76-62 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 94-74 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkimspor: Zoriks 13, Tayfun Erülkü, Thomas 26, Aldridge 9, Simmons 12, Emre Tanışan 3, Efianayi 26, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Dorukhan Engindeniz 9, Berkay Sinirlioğlu 10, Anderson 9, Luther 10, Terry 14, Cruz 12, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz 4
1. periyot: 29-15
Devre: 51-45
3. periyot: 76-62
Karşılaşmanın 5. dakikasında 13-9 üstünlük kuran ev sahibi ekip yakaladığı 11-0'lık seriyle farkı 15 sayıya çıkardı: 24-9. Aliağa Petkimspor periyodu 29-15 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında farkı 17 sayıya (32-15) yükselten Aliağa Petkimspor, son 3 dakikaya 51-32 üstün girdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un son bölümdeki 13-0'lık serisine rağmen ev sahibi ekip soyunma odasına 51-45 önde gitti.
Üçüncü periyotta aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, periyodu 14 sayı farkla 76-62 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 94-74 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkimspor: Zoriks 13, Tayfun Erülkü, Thomas 26, Aldridge 9, Simmons 12, Emre Tanışan 3, Efianayi 26, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Dorukhan Engindeniz 9, Berkay Sinirlioğlu 10, Anderson 9, Luther 10, Terry 14, Cruz 12, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz 4
1. periyot: 29-15
Devre: 51-45
3. periyot: 76-62
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