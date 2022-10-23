Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka karşısında zorlanmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka'yı 94-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka karşısında zorlanmadı!
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23 Ekim 2022 17:56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka'yı 94-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Aliğa Petkimspor, ligde ikinci galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Burak Yılmaz

Darüşşafaka: Starks 12, Olaseni 17, Ercan Osmani 5, McCullough 11, Yeboah 6, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 5, Canberk Kuş, Doğuş Özdemiroğlu 12, Hakan Sayılı 3, Ragıp Berke Atar 2, Kılıçarslan Şenkahya 2

Aliağa Petkimspor: Ege Arar 6, Prewitt 26, Yiğit Karalar, Webster 14, Murat Meriç Kuntker 6, Simmons 16, Ömercan Engin, Nusret Yıldırım, Aldridge 20, Dorukhan Engindeniz 6, Gökay Hacıoğlu

1. Periyot: 16-27

Devre: 45-51

3. Periyot: 69-71

Beş faulle çıkan: 37.43 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

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