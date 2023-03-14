Aliağa Petkimspor'dan anlamlı hareket!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kalan 5 iç saha maçı için satışa sunduğu kombine biletlerin gelirini depremzedelere bağışlayacak.



Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, ligin son bölümünde 5 iç saha maçlarının kaldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Büyük Aliağa Petkimspor taraftarı, sezonun kalan kısmında Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynayacağımız karşılaşmalarda evimizde buluşuyor, basketbol heyecanını hep birlikte yaşıyor. Tüm geliri depremzedelerin yararına kullanılacak sınırlı sayıda standart tribün kombineleri hafta içi her gün 12.00-16.00 saatlerinde Aliağa Belediyesi Spor Salonu gişeleri ve Bubilet'te satışta olacak. Haydi Aliağa, ligin son bölümünde evimizde buluşalım, hep birlikte zaferlere koşalım."



Ligin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji ile 18 Mart Cumartesi günü evinde karşılaşacak Aliağa Petkimspor, daha sonra AYOS Konyaspor Basketbol, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.





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