Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u transfer etti.

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Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson'ı transfer etti
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18 Kasım 2024 14:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "NBA kariyerinde New York Knicks ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen, şutör forvet pozisyonunda oynayan Damyean Dotson, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.

Son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen Damyean Dotson, 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol'da da oynamıştı.

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