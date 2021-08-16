Aliağa Petkimspor'da transfer: Demitrius Conger

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'i renklerine bağladı

Haber; AA
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Aliağa Petkimspor'da transfer: Demitrius Conger
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16 Ağustos 2021 14:57
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Conger'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Alman ekibi Ratiopharm Ulm takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, İsrail, Avustralya, İspanya ve Fransa liglerinde de mücadele etti.


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