Aliağa Petkimspor'da transfer!

Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'dan İsmail Cem Ulusoy'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aliağa Petkimspor'da transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2022 16:58
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'dan oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İsmail Cem Ulusoy'un yeni sezonda takımda forma giyeceği belirtildi.

İsmail Cem Ulusoy, bu sezon Gaziantep Basketbol'da 4,7 sayı, 2,55 ribaund ve 3,36 asist ortalamaları ile oynadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ