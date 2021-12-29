Aliağa Petkimspor'da Can Sevim dönemi sona erdi!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenör Can Sevim'le yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor'da Can Sevim dönemi sona erdi!
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29 Aralık 2021 22:49
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenör Can Sevim dönemi sona erdi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Can Sevim'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Sevim'e katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıklamada, kariyerinde başarılar dileğinde bulunuldu.

İzmir temsilcisi, ligde 14 maçta 2 galibiyet almıştı.


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