Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, takımından memnun!

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Anadolu Efes'e 97-83 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, takımının mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, takımından memnun!
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28 Mart 2022 12:05
ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Anadolu Efes'e 97-83 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gören, yaptığı açıklamada, psikolojik ve fiziksel açıdan çok üst seviyede geçen bir haftayı geride bıraktıklarını belirtti.

Üst üste aldıkları iki galibiyetin ardından Avrupa'nın en iyi takımlarından Anadolu Efes'e konuk olduklarını aktaran Gören, şunları kaydetti:

"Son haftalardaki maçların büyük bölümünde iyi basketbol oynadık. Anadolu Efes karşısında da skoru belirli ölçülerde kontrolümüzde tuttuk. Özellikle 3. periyot içinde 6 sayılık avantaj yakaladığımız bölümden sonra rakibe kolay sayı imkanı vererek skor üstünlüğümüzü koruyamadık. Mücadele ve mantalite açısından takımdan çok memnun olduğumu ifade etmeliyim. Mücadele için takımın her bir bireyine teşekkür ediyorum. Anadolu Efes takımını da tebrik ediyor, bundan sonrası için başarılar diliyorum."

Ligde maç fazlasıyla düşme hattının üzerinde 14. sırada yer alan Aliağa Petkimspor, 2 Nisan Cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

 

 

 

 

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