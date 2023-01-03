Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: 'Kazanmaya yakındık'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 76-71 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, müsabakayı kazanmaya yakın taraf olduklarını ama salondan yenilgiyle ayrıldıklarını bildirdi.



Gören, yaptığı açıklamada, tüm ekibine ve oyuncularına teşekkür ederek,"Tüm olumsuz şartlara rağmen hem çok iyi mücadele ettik hem de çok iyi bir basketbol ortaya koyduk. Kazanmaya yakındık. Salona gelip bize destek olan Aliağa halkına teşekkür ederim. Fenerbahçe Beko takımını tebrik ederim." dedi.



Ligde 13. maçında 8. yenilgisini yaşayan Aliağa Petkimspor, haftayı 18 puan ve averajla 12. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek.





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