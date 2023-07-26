Aliağa Petkimspor'a Amerikalı oyun kurucu!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li Khyri Thomas'la anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Aliağa Petkimspor'a Amerikalı oyun kurucu!
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26 Temmuz 2023 14:02
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor Khyri Thomas'ı transfer etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Khyri Thomas. NBA patentli Birleşik Amerikalı oyuncu Khyri Thomas, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de daha önce kısa süre TOFAŞ'ta forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor.

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