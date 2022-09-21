Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor Frutti Extra Cup'ta devirdi!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor ile karşılaştı.



Turnuvanın açılış karşılaşmasında Aliağa Petkim ile Türk Telekom Spor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk çeyreği 14-9 önde kapatan Ali Ağa Petkim, ikinci periyotta da bu oyunu sürdürdü ve soyunma odasına 24-16 üstün gitti.



Türk Telekom Spor, üçüncü çeyrekte toparlanarak final periyotuna farkı 4'e indirip (50-46) girse de parkeden Aliağa Petkim 63-59 galip ayrıldı.



Günün ikinci karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşacak.





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