Aliağa Petkim'e ABD'li forvet

Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Omar Prewitt'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Aliağa Petkim'e ABD'li forvet
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13 Temmuz 2022 18:22
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Omar Prewitt'le anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Almanya temsilcisi Brose Bamberg forması giyen Omar Prewitt, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Banvit'te forma giymişti.

 

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