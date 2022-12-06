Aliağa Petkim'den, Manisa maçındaki olaylar için açıklama

Türkiye Sigorta Basketbol Sigorta Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, tribünde çıkan olaylar nedeniyle bitime 50 saniye kala tribünlerin boşaltıldığı Manisa Büyükşehir Belediyespor maçının kesintiye uğramasından dolayı üzgün olduğunu bildirdi.



Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, müsabakanın son 50 saniyeye kadar sorunsuz devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Misafir takım oyuncularının ailelerinin de bulunduğu tribünde, oyuncu ailesi olmayan bir kişinin provokasyonu sonucunda herhangi bir spor müsabakasında görmek istemediğimiz olaylar yaşanmıştır. Emniyet güçlerinin anında müdahale ettiği olayda yaralanan olmamıştır. Komşumuz Manisa Büyükşehir Belediyespor ile olan ve taraflı tarafsız tüm basketbolseverlerin keyif aldığı bir karşılaşmanın bu olaylar yüzünden kesintiye uğramasından üzüntü duyduğumuzu belirtir, camiamızın tüm üyelerini duyarlı davranmaya davet ederiz."





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