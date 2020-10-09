Aliağa Pekimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
Aliağa Pekimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2020 15:34
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, herhangi bir semptomu bulunmayan basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 3. haftasında yarın saat 17.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için