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Aliağa'nın futbolda yenilmezliği sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, Teknik Direktör Mesut Toros yönetiminde deplasmanda Çorluspor 1947'yi 2-0 yenerek yenilmezliğini devam ettirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa'nın futbolda yenilmezliği sürüyor
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11 Kasım 2024 13:36
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, Teknik Direktör Mesut Toros yönetiminde deplasmanda Çorluspor 1947'yi 2-0 yenerek yenilmezliğini sürdürdü.

Bu sezon grupta 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayan Aliağa, 3'üncü Lig'de Bursaspor ve Bursa Nilüferspor'la birlikte tüm 3'üncü Lig'in yenilmeyen 3 takımından biri oldu.

Aliağa ekibi geçen sezon ligde normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu kaptırmış, Play-Off'tan 2'nci Lig hedefine ulaşamamıştı.

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