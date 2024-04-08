Aliağa Futbol zirve yarışında yara aldı!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon başından bu yana Kepezspor ile nefes nefese bir şampiyonluk yarışı veren Türkiye'deki profesyonel liglerin tek namağlup takımı Aliağa Futbol, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak 3 puandan çok daha fazlasını kaybetti.



Grupta 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Play-Off hattındaki rakibine takılan Aliağa hem liderlikten oldu hem de bitime 2 maç kala şampiyonluk yarışında çok büyük avantajı Kepezspor'a verdi.



Oynadığı 26 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik alıp hiç yenilmemesine rağmen grubunda 62 puanla ikinciliğe gerileyen sarı-siyahlı ekip liderliği 64 puana ulaşan Kepezspor'a kaptırdı. Henüz bay haftasını geçmeyip 3 maçı kalan rakibinden 1 maç daha az oynayacak Aliağa, şampiyonluk şansını çok zora soktu. Aliağa 2'de 2 yapsa dahi Kepez'e kalan 3 maçta toplayacağı 5 puan şampiyonluk için yetecek.





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