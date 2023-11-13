Aliağa Futbol deplasman fatihi

TFF 3'üncü Lig 1'incü Grup'da lider Aliağa Futbol konuğu olduğu düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek deplasmanda 5'te 5 yaptı.



Bu sezon gurbette puan kaybetmeyen İzmir temsilcisi bu periyotta Edirnespor'u 1-0, Karabük İdmanyurdu'nu 4-0, 52 Orduspor FK'yı 2-0, Artvin Hopaspor'u 2-1, Tarsus'u ise 2-0 yenerek alkış topladı. Aliağa temsilcisi dış sahada 11 gol atıp, sadece 1 gol yedi. Sarı-siyahlı takım 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puana ulaşıp en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'ten 6'ya çıkardı.

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