Aliağa Futbol'da Şapçı'ya plaketli veda

TFF 3'ncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 beraberlikle zirveden ikinci sıraya gerileyen Aliağa Futbol'da yolların ayrıldığı teknik direktör Hakan Şapçı'ya plaketli veda töreni düzenlendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Futbol'da Şapçı'ya plaketli veda
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07 Şubat 2024 14:52
Türkiye'de profesyonel liglerin bu sezon tek namağlup takımı olmasına rağmen TFF 3'ncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 beraberlikle zirveden ikinci sıraya gerileyen Aliağa Futbol'da yolların ayrıldığı teknik direktör Hakan Şapçı'ya plaketli veda töreni düzenlendi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıdığı sarı-siyahlıları bu sezon da 136 takım arasında tek namağlup ekip yapan Hakan Şapçı, 4 yıldır çalıştığı kulübünden plaketle ayrıldı. Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, Şapçı'ya emekleri için plaket verip teşekkür ederek vedalaştı.
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