Aliağa Futbol'da Şapçı'ya plaketli veda

Türkiye'de profesyonel liglerin bu sezon tek namağlup takımı olmasına rağmen TFF 3'ncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 beraberlikle zirveden ikinci sıraya gerileyen Aliağa Futbol'da yolların ayrıldığı teknik direktör Hakan Şapçı'ya plaketli veda töreni düzenlendi.



Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıdığı sarı-siyahlıları bu sezon da 136 takım arasında tek namağlup ekip yapan Hakan Şapçı, 4 yıldır çalıştığı kulübünden plaketle ayrıldı. Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, Şapçı'ya emekleri için plaket verip teşekkür ederek vedalaştı.