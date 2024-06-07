Aliağa Futbol'da kaptanlar gitti

TFF 3'üncü Lig'deki ilk maçta şampiyonluğunu kaçırdıktan sonra play-off'ta 2'nci Lig hedefine ulaşamayan Aliağa Futbol'da takım kaptanlarıyla ayrıldı.



Sarı-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig'den bu yana kadroda yer alan deneyimli futbolcular Mithat Yaşar ve Yasin Tosun'la birleşti. Aliağa, iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti. 38 yaşına gelen merdiven dayayan orta saha oyuncusu Mithat geçen sezon 4 gol atmıştı. 35 yaşındaki Yasin de 4 golle oynadı. Aliağa Futbol, geçen hafta teknik direktör Fatih Çardak'la yola devam kararı almıştı.





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