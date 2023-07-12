Aliağa FK yeni transferini açıkladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'in kanat oyuncusu Hasan Çelik'i renklerine bağladı.



Transferin hareketli kulübü Aliağa FK, deneyimli kanat oyunrcusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Düzenlenen imza töreninde konuşan 25 yaşındaki Hasan, "Takımımızı layık olduğu yere getirmek için mücadele edeceğim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı. Bucaspor 1928 de Hasan için veda mesajı yayınladı.



