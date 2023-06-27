Aliağa FK, Yasin Tosun ile devam dedi!

TFF 3.Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü orta oyuncusu Yasin Tosunu bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilendiği açıklandı.



Yasin için düzenlenen imza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı.



Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'i zirvede bitirip 3'üncü Lig'e yükseldiklerini belirten Yasin, "Şampiyon takımda kalmak gurur verici. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Aliağa Futbol Kulübü'nü hakettiği üst liglere hep birlikte taşıyacağız. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.





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